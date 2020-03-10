https://static.news.ru/photo/1e51feea-62bc-11ea-9987-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagram.com

Друг Джигана Эдуард Магаев, более известный как диджей M.E.G. выступил с официальным видеообращением о состоянии артиста. На своей странице в Instagram он обратился к поклонникам рэпера и призвал их не выпытывать правду и не провоцировать его на приступы агрессии. Он признал, что Джиган действительно находится не в лучшей своей форме.

Не надо его спрашивать: «а что с твоей семьёй», «а где твоя Оксана, а где твои дети», «а почему ты в больнице находишься». Друзья, не надо злорадствовать! Там ситуация пока непонятная, довольно непростая. Видно, что Жига не в лучшем состоянии, и ему нужна помощь, — заявил он.

По его словам, интерес аудитории к теме того, что Джиган «снаркоманился» вполне объясним, однако в любой ситуации нужно оставаться людьми. Он отметил, что сейчас рэпер переживает не лучшие времена, и все друзья артиста видят это.

Я хочу ко всем обратиться: не надо оскорблять его и провоцировать на агрессию. Вы же видите, какие у него всплески негатива. Он говорит много того, за что уже через час ему становится стыдно, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, рэпер после скандала с супругой Оксаной Самойловой оказался на лечении в элитной клинике во Флориде. Месяц пребывания в Seaside Palm Beach стоит 5,4 млн рублей, в учреждении лечатся алкоголики и наркоманы. Сейчас Джиган находится в этом диспансере, подтверждением тому служат кадры, которые он опубликовал в микроблоге, представ перед поклонниками в белом халате и с обритой головой.