Друг Бузовой рассказал, что она чуть не покончила с собой

https://static.news.ru/photo/920ae160-d1a3-11eb-b8b9-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пиар-директор и друг телеведущей и певицы Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал о том, как она переживала депрессию. По его словам, девушка чуть не покончила с собой, но смогла преодолеть суицидальные мысли, пишет StarHit.

По его словам, Бузова очень ранимый, искренний и чувствительный человек. Из-за этих качеств ей было особенно тяжело во время развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Богославский признался, что очень переживал за Бузову и думал, что она даже «может умереть».

В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие «дежурство с Олей». Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали всё, чтобы она в принципе не оставалась одна, — отметил пиар-директор.

Богославский добавил, что в то время знаменитость практически не ела и не спала. Кроме того, девушка страдала от травли и психологического давления. Из-за развода, по словам друга певицы, от медиаперсоны отвернулись множество людей.

Друзья Бузовой долго пытались переключить её внимание на позитивный аспект и избавить её от негативных мыслей. Тем не менее сработал только один аргумент: во время одного из разговоров Богославский сказал, что в случае смерти артистки её собаки отправятся в питомник.

Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни. Спустя время в одном интервью она сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта, — заключил друг Бузовой.

Ранее фанаты заподозрили Бузову в беременности. Поводом стали опубликованные поющей ведущей фото и видео, где отчётливо видна её изменившаяся фигура.