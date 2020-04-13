Друг Булановой рассказал о самочувствии певицы

Российская певица Татьяна Буланова прекрасно себя чувствует. Артистка проходит лечение, сообщил её близкий друг Артём Анчуков.
Ранее звезда обратилась за помощью к медикам из-за проблем с давлением и сердцем. Её беспокоили тахикардия и дистония.
Она прекрасно себя чувствует. Настроена она позитивно, как всегда, — отметил Анчуков.
По его словам, Буланова вовремя обратилась к специалистам. Сам он с врачами не общался,
Как писал NEWS.ru, юморист Александр Морозов рассказал, что несколько недель назад почувствовал резкое недомогание, после чего рухнул в обморок у себя в квартире, где находился один. Уже в больнице артист узнал от врачей, что ему повезло, так как он мог умереть от потери крови.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен