Друг Боба Дилана высмеял слухи о том, что певец насиловал ребёнка

Друг лауреата Нобелевской премии и американского автора-исполнителя Боба Дилана отреагировал на обвинения, выдвинутые против артиста. Приятель звезды высмеял слухи о том, что музыкант якобы насиловал 12-летнюю девочку в 1965-м. Он отметил, что в то время находился рядом с певцом и не замечал в его окружении чужого ребёнка, передаёт портал Showbiz411.

Собеседник подчеркнул , что в тот период Дилан встречался с коллегой по цеху Джоан Баэз и находился с ней на гастролях. Анонимный источник из окружения Дилана добавил, что в 1965-м подозреваемый не мог себе позволить номер в отеле, о котором идёт речь в обвинении.

Самому Дилану тогда было 20 лет, и по словам заявителя, он употреблял наркотики и склонил к сексу 12-летнюю девочку, с которой подружился в 1965 году. Истец уверяет, что певец специально установил с жертвой «эмоциональную связь», чтобы в дальнейшем её изнасиловать.

Также в тексте заявления говорится, что Дилан нанёс ребёнку эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают её «по сей день». Якобы долгие годы девочка страдала депрессией, тревогой.

Доказательства предъявлены не были, однако адвокат потерпевшей пообещал обнародовать их во время судебного разбирательства. В свою очередь защита Дилана уже объявила обвинения 56-летней давности «не соответствующими действительности» и пообещала опровергнуть их.

Легендарному Бобу Дилану — живому символу 1960-х, рок- и фолк-музыканту, художнику, бунтарю, писателю и обладателю Нобелевской, Пулитцеровской и многих других влиятельных мировых премий («Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус»...) — 24 мая 2021 года исполнилось 80 лет.