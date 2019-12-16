https://static.news.ru/photo/c25d26aa-1fea-11ea-a4fa-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Виктор Дробыш отреагировал на высказывание лидера «Морального кодекса» Сергея Мазаева, назвавшего концерт Николая Носкова «жалким зрелищем». По его словам, певец не раз ещё выйдет на сцену, ведь ему нужны деньги для дальнейшей реабилитации.

У меня вопрос к «Моральному кодексу» и как там его фамилия Мазаеву. На какие шиши он будет лежать на пляже? Да ещё и всю оставшуюся жизнь. Все деньги от продажи билетов были направлены Николаю. Для этого, собственно, концерт и делался, — заявил он в интервью НТВ.

При этом продюсер отметил, что его огорчил тот факт, что Носкова в это нелёгкое время поддержали не все музыканты. В частности, на его концерт не пришли рок-исполнители, которые, по мнению Дробыша, «оказались практичными ребятами», хотя раньше числились в друзьях у Носкова.

Я очень тронут, что все артисты откликнулись на мою личную просьбу и пришли на концерт. К сожалению, там не было рокеров, — заключил Дробыш.

Ранее Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта. По его словам, происходящее на сцене напоминало жалкое зрелище. Музыкант посоветовал Носкову избегать сцены, а вместо выступлений отправиться на отдых, писал NEWS.ru.