Дробыш высмеял Баскова за лимузин с охраной

https://static.news.ru/photo/fbbaf194-7b55-11eb-b76a-96000091f725_660.jpg Николай Басков Фото: nikolaibaskov/instagram.com

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш неодобрительно высказался в адрес звёзд, хвастающихся своим богатством, и высмеял певца Николая Баскова за отряды телохранителей.

Дробыш заявил, что часто сталкивается с тем, что по приезде на музыкальную премию видит огромный лимузин, за которым бежит охрана, а следом едет ещё один автомобиль сопровождения.

Думаешь: неужели [экс-президент США Билл] Клинтон приехал? А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой, — цитирует его МК.RU.

Дробыш добавил, что раньше артист не мог быть супербогатым человеком, а звёзды передвигались на метро и были ближе к народу. Сейчас тех, кто не кичится своим достатком и с которыми легко работать, немного. Он перечислил Стаса Пьеху, Валерию и Григория Лепса.

Ранее Дробыш в разговоре с NEWS.ru оценил инициативу Ольги Бузовой, пожелавшей исполнить гимн России на Олимпиаде или параде Победы. Он предложил ей сделать это на пару с репером Моргенштерном.

В свою очередь преподаватель по вокалу для артистов эстрады Нина Савицкая пришла в ужас от планов Бузовой исполнить гимн России.