Дробыш получил травму на тренировке по хоккею

Виктор Дробыш покалечился во время тренировки по хоккею и попал в больницу. Видео из больницы продюсер опубликовал в своём микроблоге.
В кадре видно, как музыкант прихрамывает, опираясь на трость, шея у него забинтована.
Берегите себя! Играйте в шахматы! — подписал ролик Дробыш.
Теперь на некоторое время продюсеру придётся забыть о коньках. Он с детства увлекается хоккеем, его любимая команда — московское «Динамо». В одном из интервью Дробыш рассказывал, что занятия любимым видом спорта позволяют ему находиться в хорошей физической форме и занимается он хоккеем по два-три раза в неделю.
Подписчики посочувствовали продюсеру и пожелали ему скорейшего выздоровления. «Ну вы даете стране угля, Виктор! Выздоравливайте!» — с уважением написали фанаты в комментариях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 54-летний музыкальный продюсер Виктор Дробыш показал совместное фото с 86-летним телеведущим Владимиром Познером. Знаменитости встретились на отдыхе в первых числа января.