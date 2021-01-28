Дробыш получил травму на тренировке по хоккею

https://static.news.ru/photo/43c39c70-61ac-11eb-8912-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктор Дробыш покалечился во время тренировки по хоккею и попал в больницу. Видео из больницы продюсер опубликовал в своём микроблоге.

В кадре видно, как музыкант прихрамывает, опираясь на трость, шея у него забинтована.

Берегите себя! Играйте в шахматы! — подписал ролик Дробыш.

Теперь на некоторое время продюсеру придётся забыть о коньках. Он с детства увлекается хоккеем, его любимая команда — московское «Динамо». В одном из интервью Дробыш рассказывал, что занятия любимым видом спорта позволяют ему находиться в хорошей физической форме и занимается он хоккеем по два-три раза в неделю.

Подписчики посочувствовали продюсеру и пожелали ему скорейшего выздоровления. «Ну вы даете стране угля, Виктор! Выздоравливайте!» — с уважением написали фанаты в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 54-летний музыкальный продюсер Виктор Дробыш показал совместное фото с 86-летним телеведущим Владимиром Познером. Знаменитости встретились на отдыхе в первых числа января.