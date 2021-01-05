Дробыш похвастался снимком с Познером на отдыхе

https://static.news.ru/photo/6531d45a-4f7b-11eb-83f4-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

54-летний музыкальный продюсер Виктор Дробыш показал совместное фото с 86-летним телеведущим Владимиром Познером. Знаменитости встретились на отдыхе в первых числа января.

Какое счастье, оказаться в таком прекрасном месте в компании с таким крутым человеком, — похвастался перед подписчиками Дробыш, не указав, где конкретно звёзды отдыхали.

Поклонники не стали обсуждать внешний вид мужчин, подчеркнув, что продюсер и журналист выглядят прекрасно. Познер был одет в розовое поло и белую кепку. Фото было сделано без ретуши и не скрывало морщин телеведущего.

Ранее Познер признался, что в 2020 году ему больше всего не хватало общения с родственниками, которые живут в Берлине. Там находятся дочь телеведущего, внуки и правнуки. Журналист пояснил, что по приезду в Германию ему было бы необходимо находиться на карантине в течение 14 дней, а он не мог себе этого позволить. Познер подчеркнул, что всегда встречал Новый год и Рождество с семьёй, но 2020 год стал исключением.

Телеведущий исключил возможность эмиграции из России, поскольку вряд ли он найдёт такую же работу, как на Первом канале. Познер подчеркнул, что мысли об отъезде из России посещали его из-за ощущения того, что он не чувствует себя здесь «своим». Также звезда Первого канала назвал своей успех на российском телевидении чудом, писал NEWS.ru.