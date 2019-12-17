Николай Носков Николай Носков Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Концерт Николая Носкова «Живой» стал лучшим из выступлений за последнее время. Такую точку зрения высказал продюсер Виктор Дробыш. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Спасибо всем, кто помогал в подготовке, кто пришёл и поддержал! Зрители, спасибо за ваше внимание, любовь, поддержку, аплодисменты и цветы! Спасибо за полный зал, за искренние эмоции, за единение артистов и зрителей! — написал он.

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Концерт Николая Носкова @nikolaynoskov_official - однозначно лучший концерт за последнее время!!! Спасибо всем, кто помогал в подготовке, кто пришел и поддержал! Зрители, спасибо за ваше внимание, любовь, поддержку, аплодисменты и цветы! Спасибо за полный зал, за искренние эмоции, за единение артистов и зрителей!!! Приятно, что на концерте присутствовали не только старшее поколение, но и молодёжь! Спасибо каждому, кто верил и ждал!!! Мы сделали это вместе!!! Мы продолжаем работать, чтобы радовать вас снова и снова! Ждёте телеверсию концерта?

Публикация от Виктор Дробыш (@vdrobysh)

По его словам, концерт собрал всех поклонников творчества Носкова. Среди зрителей были не только пожилые люди, но и молодёжь. Это является стимулом работать и радовать своими выступлениями и дальше.

Ранее Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта. По его словам, происходящее на сцене напоминало жалкое зрелище. Музыкант посоветовал артисту избегать сцены, а вместо выступлений отправиться на отдых, писал NEWS.ru.

 

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