Дрейк заказал колье из 42 колец с бриллиантами для несостоявшихся помолвок

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Рэпер Дрейк

Канадский рэпер Дрейк закал себе колье, сделанное из 42 обручальных колец с бриллиантами. Украшение показала в своем Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) нью-йоркский дизайнер Алекса Мосс. По ее словам, общий вес драгоценных камней, обрамленных в 18-каратное белое золото, составляет 351,38 карата.

Ожерелье создавалось 14 месяцев. Каждый бриллиант был отобран вручную, — отметила Мосс.

Дизайнер не стала уточнять, каким женщинам должны были принадлежать кольца. Дрейку приписывают романы с моделями Тайрой Бэнкс, Джулией Фокс, Сесилией Роуз, певицей Рианной, актрисой Дженнифер Лопес, а также художницей Софи Брюссо и другими селебрити.

Ранее Дрейк проиграл в онлайн-казино более $27 млн. Свою игру он транслировал в прямом эфире на стриминговой платформе Twitch. Около 70% потерянной суммы музыкант ранее выиграл в том же самом казино. Изначально канадский рэпер владел суммой в $8,5 млн, однако после серии удачных партий его накопления выросли до $27,2 млн. Спустя некоторое время Дрейк потерял и то, что заработал за вечер, и то, с чем он пришел на трансляцию. Когда у него на руках осталось $1879, он прервал трансляцию.