Драматург Цыпкин раскрыл отношение к СВО Цыпкин: когда СВО закончится, можно будет разбираться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ситуации, когда идет военный конфликт, у тебя не так много вариантов, так высказался об СВО драматург Александр Цыпкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, среди солдат могут быть ваши друзья, поэтому кричать им в спину, что они не правы, — это странно. Автор «Беспринципных чтений» добавил, что это никак «не отменит приказ наступать, а в их души поселит сомнения».

Когда война закончится, можно будет разбираться. Сейчас этого делать нельзя. Я с первого дня СВО хочу, чтобы мы нашли решение, которое бы учитывало интересы России и Украины, но пока это решение не находится. Мы готовы к переговорам, а с их стороны нет готовности, — подчеркнул Цыпкин.

Ранее о специальной военной операции высказался режиссер Никита Михалков. Он сказал, что «СВО нам Бог послал для того, чтобы просто проснуться». По словам режиссера, если бы 24 февраля 2022 года Россия не сделала «шаг вперед», то неизвестно, что случилось бы со страной в будущем. Он также посоветовал российским военным в зоне СВО избегать зависти и не бояться правды.