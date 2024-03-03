Драка с Моргенштерном, критика Ивлеевой, Сербия: куда пропал Юрий Хованский

Фото: Социальные сети

Юрий Хованский

Покинувший Россию блогер Юрий Хованский недавно подрался с рэпером Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на концерте в Сербии. Где сейчас Хованский, почему он раскритиковал телеведущую Анастасию Ивлееву, что известно об уголовном деле против него?

Где сейчас Хованский

Блогер переехал из России в Сербию в сентябре 2022 года. Он отмечал, что думал об отъезде из РФ, после того как оказался в СИЗО по уголовному делу из-за песни на стриме. Хованский пояснил, что тогда некоторые люди рекомендовали ему уехать, но он не стал их слушать. Блогер принял окончательное решение после объявления в стране частичной мобилизации.

«В этот раз меня как будто предупреждают десятки тысяч. И это не говоря об историях [о мобилизации в России], которые та же Ксения Собчак освещает, поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться [получения повестки]», — объяснял он.

В конце сентября 2022 года Хованский был замечен на рейсе из Москвы в аэропорт Иссык-Куль в Киргизии. Позже он переехал в Белград. С тех пор блогер продолжает вести стримы и выпускать ролики. Так, в феврале 2024 года он рассказал, что сделал операцию по пересадке волос на бороду, поэтому ему больше никогда не придется брить щеки. Во время прямой трансляции Хованский заявил, что внешний вид растительности на лице пока оставляет желать лучшего, но это временное явление.

Кроме того, в августе 2023 года Хованский сыграл в Сербии свадьбу со своей девушкой Ксенией. Фотографии с торжества опубликовала в социальных сетях его возлюбленная.

Фото: Социальные сети Юрий Хованский с супругой Ксенией

Почему Хованский подрался с Моргенштерном

В феврале текущего года рэпер прилетел в Белград, чтобы выступить с концертом в местном клубе. В Сербии он встретился с Хованским, с которым поел шаверму и сделал несколько совместных фото.

Перед началом вступления Моргенштерна блогер, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, поднялся на сцену и обратился к зрителям, употребив нецензурные слова. Исполнитель просил его успокоиться и покинуть мероприятие. Через некоторое время охранники начали уводить Хованского, на которого набросился артист и ударил оппонента несколько раз по лицу, повалив на пол.

Поклонники Моргенштерна выразили мнение, что драка была постановочной, поскольку ранее оба молодых человека участвовали в подобных конфликтах.

Почему Хованский раскритиковал Ивлееву

29 февраля Ивлеева, организовавшая скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», в своем Telegram-канале отреагировала на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала телеведущая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

На пост Ивлеевой обратил внимание Хованский. Блогер выразил мнение, что звезды, столкнувшиеся с проблемами после участия в «голой» вечеринке, сейчас пытаются загладить вину, чтобы вернуть контракты и концерты. В частности, Хованский упомянул поездки в Донбасс народного артиста России Филиппа Киркорова и помощь в реставрации храма со стороны певицы Лолиты Милявской.

«Потрясли голыми телесами на вечеринке и сразу стали сознательными членами общества. Один в Донбасс поехал, вторая церковь реставрирует, третья, вон, гражданскими инициативами интересуется, на выборы пойдет! Каждый из них спит и видит, что спонсоры простят, скажут: „Ну ладно, откаялись, ребята, вернем им концерты с контрактами“, и потом можно по новой кутить, только уже втихую. Неужели кто-то верит в этот фарс?» — задался вопросом Хованский в своем Telegram-канале.

Блогер выразил недоумение, почему Ивлеева резко решила начать голосовать, хотя за 10 лет нахождения в медийном пространстве ни разу не смотрела послание президента.

Что известно об уголовном деле против Хованского

9 июня 2021 года Хованский был задержан в Санкт-Петербурге по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Это произошло после обращения в полицию мужчины и женщины, которые обнаружили в интернете две песни блогера, размещенные неизвестными в июле 2020 года на канале с 25 подписчиками.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде

В композиции Хованский в саркастической манере высмеивает террористов на примере теракта 2002 года в Москве на Дубровке. Во время задержания признал вину под оперативную видеозапись.

Хованский находился под стражей до 29 декабря 2021 года, когда суд Петербурга заменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. 20 июля 2022 года суд прекратил рассмотрение уголовного дела в связи с истечением срока давности.

10 августа 2021 года Хованский был внесен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Блогера исключили из этого списка 9 сентября 2022.

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