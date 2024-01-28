Драка с Киркоровым, критика СВО, инфаркт: куда пропал Юрий Шевчук

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Нейросеть исполнила хиты популярных артистов голосом лидера «ДДТ» Юрия Шевчука. Где сейчас рок-музыкант, что говорил об СВО, почему дрался с Филиппом Киркоровым?

Почему нейросеть спела хиты Шевчука

Нейросеть RVC исполнила хиты певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и группы «Ласковый май» голосом лидера рок-коллектива «ДДТ» Юрия Шевчука.

Вокал музыканта перевел в «цифру» интернет-пользователь под ником ortophious. Он преобразовал голос Шевчука на основе загруженных в нейросеть треков. В результате характерное исполнение артиста можно наложить на любой трек. Ortophious выбрал известные хиты SHAMAN и «Ласкового мая».

Что говорил Шевчук об СВО

В мае 2022 года Юрий Шевчук на концерте в Уфе высказался об СВО. Музыкант заявил, что «гибнет молодость России и Украины, гибнут старики, женщины и дети».

После выступления в гримерку к музыканту пришли сотрудники полиции. Правоохранители составили на рокера административный протокол.

Позднее Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Лидеру «ДДТ» назначили административный штраф в размере 50 тыс. рублей.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Юрий Шевчук

Что со здоровьем Шевчука

Лидер «ДДТ» перенес концерт в Тель-Авиве (Израиль) из-за проблем со здоровьем, сообщалось 9 октября 2023 года на официальном сайте музыканта.

«Группа „ДДТ“ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», — говорилось в сообщении.

На настоящий момент достоверных сведений о здоровье музыканта нет. В то же время на сайте «ДДТ» анонсированы концерты группы в ряде городов, однако в России коллектив выступать не планирует. Так, согласно расписанию, «ДДТ» выступит 12 февраля в Ташкенте (Узбекистан), 15 февраля — в Караганде (Казахстан), 18 февраля — в Астане (Казахстан), 21 февраля — в Семее (Казахстан), 1 июня — в Тель-Авиве (Израиль).

Когда Шевчук подрался с Киркоровым

В 2003 году издание KP.ru сообщало, что Шевчук подрался со звездой российской эстрады Филиппом Киркоровым в одном из ресторанов Петербурга. Сам лидер «ДДТ» утверждал, что за артиста заступилась охрана, а сам Киркоров не вступал с ним в физический контакт.

«29 декабря мы с друзьями провожали старый год и зашли в один из питерских ресторанов при отеле „Европа“. Там уже был Киркоров. Так как я был немного навеселе, мы с ним, конечно, „зацепились“ языками. Слово за слово — как это обычно бывает во время пьяных разборок, дошло до взаимных оскорблений. Он начал орать: „Я популярен, меня все любят, и ты мне завидуешь!“ Я ему ответил: „Ты благодаря женитьбе сделал себе карьеру“, — и вызвал один на один по-мужски разобраться. А он спустил на меня свою охрану. Я пальцем никого еще не тронул, но получил неожиданный, коварный удар. У одного охранника была печатка на пальце, и ей он мне немного рассек губу. В общем, один удар я пропустил и решил продолжать, но тут вмешалась охрана отеля. А потом Киркоров ушел в люкс, а я пошел дальше праздновать с друзьями. Вот и вся история», — комментировал события музыкант.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Пресс-служба Киркорова озвучила другую версию инцидента. Представители народного артиста России сообщили, что Шевчук спровоцировал потасовку и пытался ударить Киркорова, но безуспешно. Также, согласно этой версии, Шевчук оскорблял Аллу Пугачеву — тогдашнюю супругу поп-короля.

«Шевчук был пьяным до невменяемости и, может быть, какие-то моменты не помнит. Как рассказывал сам Филипп, который, кстати, в тот вечер был абсолютно трезв, словесная перепалка завязалась по инициативе Шевчука, который первым подошел и спросил: „Ну как ты чувствуешь себя в моем городе?“ На что Киркоров, который даже не думал о выяснении отношений на кулаках, ответил: „Это где? В Уфе, что ли? В Петербурге я чувствую себя как дома“. Шевчук продолжал оскорблять Филиппа и Аллу Борисовну: „Вы со своей Аллой на своей Истре и т. д.“, — и замахнулся. Филипп чудом увернулся от этого удара. Доказательством правоты Киркорова служит письмо из отеля, где все происходило. Руководство гостиницы просит у Филиппа извинения за доставленные неудобства и обещает, что, когда он будет останавливаться в их отеле, Шевчук, проживающий в Питере, туда допускаться не будет», — заявила пресс-служба Киркорова.

Позднее в интервью журналистке Ксении Собчак Киркоров рассказал, что ответил на агрессию Шевчука ударом. По его словам, после физического воздействия рокер «отлетел в барную стойку».

«Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость. Ну я ему пинок дал, он отлетел в барную стойку. На этом мое общение с Шевчуком закончилось на всю жизнь», — заявил певец.

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