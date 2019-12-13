Королева рок-н-ролла, обладательница восьми премий «Грэмми» Тина Тёрнер отмечает день рождения. Без преувеличения можно сказать, что эту американскую певицу и актрису знает весь мир, однако о возрасте одной из ярчайших звёзд можно только догадываться. На сцене она всегда была энергичной, подтянутой, а уж её танцам до сих пор могут позавидовать многие молодые исполнители. И вправду, разве можно подумать, что этой женщине, которой восхищаются миллионы людей, исполняется 80 лет? Между тем, это правда. А «зажигает» она уже более 50 лет, ведь впервые на сцену урождённая Анна Мэй Буллок вышла ещё в 1958 году в качестве вокалистки коллектива Kings of Rhythm. В своё последнее турне она отправилась в 2008 году (завершилось оно спустя год). Спустя пять лет, в 2013-м, она перенесла инсульт, в 2016 году ей диагностировали онкологическое заболевание, а спустя год певица перенесла операцию по пересадке почки. На её карьерном пути было всё — взлёты и падения, периоды всеобщего обожания и периоды забвения. Однако за свою сольную карьеру Тина Тёрнер несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса. News.ru собрал фотографии звёздного пути королевы рок-н-ролла.