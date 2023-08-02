«Дожили»: Сухоруков отреагировал на скандальные заявления Панина Актер Сухоруков заявил, что не знаком с Паниным

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Виктор Сухоруков

Актер Виктор Сухоруков, известный по ролям в фильмах «Брат» и «Жмурки» заявил в комментарии Telegram-каналу SHOT, что не знает Алексея Панина. Так он прокомментировал заявление Панина о личной жизни коллеги, связанной с половыми контактами с другими мужчинами.

Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили, — заявил Сухоруков.

Панин и Сухоруков снимались в фильме «Жмурки». Актер в интервью Ксении Собчак заявил, что Сухоруков «расстегивает ширинки», практикуя однополые контакты. При этом телеведущая заглушила имена артистов, чью сексуальную ориентацию решил раскрыть Панин, отметив, что не считает правильным разглашать такую информацию. Но спустя два дня Панин повторил эти имена в своем Telegram-канале. Тогда же он заявил, что имел интимную связь с певцом Филиппом Киркоровым.

В мае актер Алексей Панин был объявлен в федеральный розыск. До этого в отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он положительно высказывался о взрыве на Крымском мосту. Незадолго до того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, в московской квартире, где был прописан актер, прошли обыски. Сам Панин в комментарии NEWS.ru заявлял, что относится к уголовным разбирательствам в отношении него с улыбкой. Сейчас он живет в Испании.