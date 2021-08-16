Довлатова рассказала, как жена Нагиева в молодости пыталась их поссорить

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала, как теперь уже бывшая жена телеведущего Дмитрия Нагиева, Алиса Шер, пыталась поссорить их в молодости. Об этом она вспомнила в эфире телеканала «Россия 1».

С первого дня Алиса стала передавать гадости, которые якобы говорил про меня Нагиев, а ему, судя по всему, пересказывала «мои» нелицеприятные отзывы. И однажды Дима просто перестал со мной разговаривать. Прошёл мимо, будто я пустое место, — призналась ведущая.

По её словам, в юные годы они состояли в романтических отношениях: Нагиев познакомился с журналисткой на студенческом мероприятии, а после закрутил с ней роман и стал коллегой Довлатовой по работе. Когда Алла узнала о жене Нагиева, то устроила грандиозный скандал, однако вскоре они помирились и стали не более чем друзьями. Ситуация изменилась, когда на радиостанцию пришла экс-жена Нагиева и стала «наговаривать» на Довлатову. С тех пор Дмитрий и Алла не общаются.

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