«Достойно деревенщины»: Арбатова раскритиковала слова Долиной о феминизме

https://static.news.ru/photo/048c169e-88c3-11ea-95c4-fa163e074e61_660.jpg Мария Арбатова Фото: Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Писательница-феминистка Мария Арбатова прокомментировала слова певицы Ларисы Долиной о том, что женщина не может жить без любви и без мужчины.

Такие заявления, мне кажется, могут делать люди, приехавшие из деревни, всю жизнь доившие коров и не прочитавшие ни одной книжки. Лариса Долина — человек, который зарабатывает деньги, который содержит свою семью, который не стоит и никогда не стоял за спиной мужчины, и от неё такие слова странно услышать, — заявила Арбатова.

Писательница напомнила, что феминистское движение помогло достичь равноправия. Она считает, что Долиной «лучше петь или жевать, чем говорить», если она не понимает таких элементарных вещей, пишет Starhit.

Как ранее сообщал NEWS.ru, народная артистка РФ Лариса Долина эмоционально высказалась о феминистках, которые утверждают, что женщина может быть счастлива без любви.