«Досидят до депортации»: политолог о судьбе российских звезд в Латвии Политолог Стариков: российских звезд депортируют из Латвии

Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

На фоне украинского кризиса Латвия стала менее терпима к присутствию граждан России в стране, поэтому уехавших российских звезд скоро депортируют из Прибалтики, заявил политолог, специалист по странам Балтии Андрей Стариков. Он убежден, что у них не получится интегрироваться в местное общество и получить работу из-за национальности, а чтобы «изолированно сидеть», нужно много денег, пишет «Слово и Дело».

Поуезжавшие в Прибалтику не найдут себе места в том обществе. Если их уровень благосостояния позволяет находиться в Прибалтике и не работать, они досидят до депортации. <...> Но своими они там не станут, а завтра-послезавтра многих начнут выгонять, — предсказал эксперт.

Стариков не считает, что депортация будет происходить одномоментно. Однако чем дальше будет заходить ситуация, тем активнее у российских звезд будут требовать «клятвы на шпротах», подписания отречений и ответа на вопрос, чей Крым, чтобы сделать их проживание в Латвии максимально неприятным, отметил политолог.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги. Он убежден, что их нужно изолировать от общества. По словам главы республики, конфликт на Украине сделал Латвию «более чувствительной» к присутствию россиян в стране.