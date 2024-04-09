«Дорога обратно закрыта»: маркетолог о судьбе замка Пугачевой Маркетолог Губаев: Пугачева может лишиться замка в Грязи из-за своей позиции

Маркетолог Александр Губаев заявил, что певица Алла Пугачева может лишиться замка из-за своей политической позиции. В беседе с интернет-изданием Regions эксперт подчеркнул, что продать дом в деревне Грязь по полной цене у нее уже не получится. По его словам, «дорога обратно» для певицы закрыта.

Поддержка ВСУ Аллой — это последняя капля. Дорога обратно Пугачевой закрыта окончательно. Продать дом в деревне Грязь по полной цене у звезды не выйдет из-за ее отношения к россиянам, — пояснил маркетолог.

Эксперт уточнил, что из-за публикаций Пугачевой в социальных сетях стоимость дома певицы на рынке недвижимости рухнула. По его словам, из-за этого у исполнительницы могут возникнуть проблемы даже с тем, чтобы сдать замок в аренду. Кроме того, уверен Губаев, артистка может лишиться доходов, если музыкальные платформы решат заблокировать ее композиции.

Также на музыкальных платформах может быть заблокирована вся музыка Аллы Борисовны, из-за чего певица потеряет еще один источник дохода, — заключил эксперт.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что Пугачева может петь и выступать, сколько хочет, никто не вправе решать за певицу, когда ей уходить со сцены. Он добавил, что до глубокой старости выступали Фрэнк Синатра, Тони Бэннет, Изабелла Юрьева и многие другие артисты, ничего плохого в этом нет.