Дора и Ариана Гранде стали самыми популярными артистками на Spotify в РФ

https://static.news.ru/photo/984075ca-7ff7-11eb-b493-96000091f725_660.jpg Дора Фото: mentaldora/instagram.com

Аудиостриминговый сервис Spotify в честь Международного женского дня запустил кампанию Equal в поддержку женщин в музыкальной индустрии. Кроме того, портал назвал самых популярных исполнительниц в 2021-м в РФ. Рейтинг составляли по данным за 1 января — 22 февраля, передают представители площадки. В топ-5 русскоязычных артистов оказались Дора, Алёна Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира. В пятёрку зарубежных звёзд попали Ариана Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа и Лана Дель Рей.

Кроме того, Spotify станет одним из организаторов музыкальных кэмпов для девушек-исполнительниц. Начиная с 8 марта любая представительница прекрасного пола, мечтающая о карьере в шоу-бизнесе, сможет подать заявку на участие. В течение пяти дней 12 женщин, по шесть в Москве и Санкт-Петербурге, создадут треки под началом менторов и экспертов. Также они получат доступ к инструментам и оборудованию и пообщаются с профессионалами из разных сфер индустрии.

Накануне был опубликован рейтинг самых упоминаемых женщин в российских СМИ за прошедший год. В топ-10 попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Возглавляет список с медиаиндексом 2 233 058,8 глава Роспотребнадзора Анна Попова. На втором месте находится официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с индексом 2 062 925,5, а замыкает тройку вице-премьер Татьяна Голикова, чей индекс составляет 1 840 453,1. Алина Загитова с показателем 698 873 расположилась на десятой строчке. В рейтинге есть и другие представительницы фигурного катания — Александра Трусова (479 254, 14-е место), Евгения Медведева (462 979, 15-е место) и Алёна Косторная (439 529, 18-е место).

Ранее NEWS.ru сообщал, что картина «Земля кочевников» (Nomadland, 2020) режиссёра Хлои Чжао завоевала 7 марта премию «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards) в номинации «Лучший фильм». Мероприятие прошло в 26-й раз, но в смешанном формате из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19. Ведущий — актёр Тэй Диггз — объявил победителей со сцены в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), а лауреаты и другие участники церемонии выступали по видеосвязи из дома.