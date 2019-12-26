https://static.news.ru/photo/f37d4264-27e3-11ea-88ed-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

Развод в семье певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина назревал уже давно. Их отношения чуть не развалились в прошлом году, но тогда брак удалось спасти благодаря настойчивости певицы. Однако её постоянная ревность не давала покоя Ивану, и это окончательно рассорило возлюбленных, рассказали близкие спортсмена.

Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда проверяла телефон, почту и донимала его. У неё большой комплекс по поводу внешности и того, что она намного старше, — поделились приятели Ивана в беседе со «СтарХитом».

Друзья хоккеиста заверили, что Пелагея в реальной жизни отличается от образа, созданного на экране. Она очень злая и завистливая. В семейной жизни она и вовсе вела себя истерично: закатывала скандалы и проверяла телефоны.

Многие жёны игроков ЦСКА её не любят. Называют «плохой актрисой», потому что прекрасно знают, что у них на самом деле творится в личной жизни. Не особо принимают её в компании, не зовут на совместные мероприятия, — рассказали знакомые пары.

По словам инсайдера издания, однажды пара уже была на грани разрыва, однако тогда отношения решила сохранить сама Пелагея ради приёма у президента Владимира Путина. Она пошла на примирение, чтобы ни в коем случае не подпортить мнение о себе в обществе.

Ранее Пелагея подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. 33-летняя певица подчеркнула, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.