Семья хоккеиста Павла Буре уволила домработницу после интернационального скандала, который та устроила с нанятой для детей няней. Разобраться в причинах потасовки так и не удалось.
Дело в том, что домработница армянка, а няня имеет филиппинские корни. В момент скандала, который перерос в рукоприкладство, каждая кричала на своём языке. Впоследствии ни та ни другая толком так и не смогли ответить, из-за чего произошёл конфликт,
Драка произошла в коттедже Буре в посёлке Горки-1. В этот момент дома находилась лишь жена Павла — Алина. Внезапно из одной из комнат стали доноситься громкие крики и звуки падающих предметов. Чтобы положить конец локальной армяно-филиппинской войне, пришлось вызвать полицию.
Расследование семейство Буре проводило за закрытыми дверями. Известно лишь, что няня задела домработницу каким-то вопросом или высказыванием. Однако именно домработницу и уволили — независимо от причин именно она стала инициатором потасовки.
К тому же няня семье сейчас нужнее. Ранее NEWS.ru писал, что Павел и Алина Буре ждут четвёртого ребёнка.
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