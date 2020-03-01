https://static.news.ru/photo/f32f33ee-5baa-11ea-95d1-fa163e074e61_660.jpg Алина и Павел Буре Фото: pavelbureofficial/instagram.com

Семья хоккеиста Павла Буре уволила домработницу после интернационального скандала, который та устроила с нанятой для детей няней. Разобраться в причинах потасовки так и не удалось.

Дело в том, что домработница армянка, а няня имеет филиппинские корни. В момент скандала, который перерос в рукоприкладство, каждая кричала на своём языке. Впоследствии ни та ни другая толком так и не смогли ответить, из-за чего произошёл конфликт, передаёт Telegram-канал Baza.

Драка произошла в коттедже Буре в посёлке Горки-1. В этот момент дома находилась лишь жена Павла — Алина. Внезапно из одной из комнат стали доноситься громкие крики и звуки падающих предметов. Чтобы положить конец локальной армяно-филиппинской войне, пришлось вызвать полицию.

Расследование семейство Буре проводило за закрытыми дверями. Известно лишь, что няня задела домработницу каким-то вопросом или высказыванием. Однако именно домработницу и уволили — независимо от причин именно она стала инициатором потасовки.

К тому же няня семье сейчас нужнее. Ранее NEWS.ru писал, что Павел и Алина Буре ждут четвёртого ребёнка.