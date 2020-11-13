Домогаров вывел в свет новую возлюбленную

https://static.news.ru/photo/ea79222a-270e-11eb-840c-fa163e074e61_660.jpg Александр Домогаров Фото: domogarov.aleksandr/instagram.com

Актёр Александр Домогаров, которому сейчас 57 лет, появился на кинопремьере с 35-летней танцовщицей Татьяной Степановой.

Поклонники отметили, что Домогаров хорошо выглядит и постройнел.

Наверное, я похудел, да, — ответил Домогаров на вопрос журналистов в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Актёр в последние годы не афишировал свою личную жизнь, хотя не скрывал, что живёт в своём загородном доме не один. Родители учеников школы танцев, в которой преподаёт Степанова, как отмечают журналисты, тоже в курсе, что педагог — любимая женщина известного артиста. Однако подробностями отношений Домогаров делиться не спешит.

Что вы ходите за мной? Приходите в театр и судите. Я вас не люблю, журналистов. Не люблю, — отрезал актёр.

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