https://static.news.ru/photo/b4960d04-5eef-11ea-8776-fa163e074e61_660.jpg Марина Александрова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актёр Алексей Панин признался, что Александр Домогаров угрожал ему расправой из-за неразделённой любви к Марине Александровой.

Домогаров пытался менять побить. Он даже встречу уже назначил. Любил её очень. И я любил. Она меня бросила. Меня вообще все бросают. У нас был такой насыщенный роман, сколько люди за десятилетие не переживают, — признался артист в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона».

По его словам, их роман длился месяц. У них были трогательные отношения, однако они не сошлись характерами. Сейчас скандальная звезда мечтает уехать из России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Панин, которого изрядно оскорбили шутки шоумена Гарика Харламова, вспомнил, как ещё несколько лет назад звезда Comedy Club заискивал перед ним. Панин сообщил, что в момент расцвета славы его всячески заманивали на проект.