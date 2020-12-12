Домогаров тайно женился на молодой танцовщице

Актёр Александр Домогаров, которого всё чаще видят в компании его новой возлюбленной, танцовщицы Татьяны Степановой, тайно успел на ней жениться. Пара при этом старательно уходит от ответа на вопрос о заключённом браке.
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Я дома сижу. У меня большой дом. Я живу за городом. У меня две собаки. У меня есть чем заниматься, поверьте, — отметил актёр.
Степанова также буквально сбегает от журналистов. Последнее, что они от неё слышали в ответ на вопрос о выходе замуж за Домогарова, была фраза «Ребят, я не буду ничего говорить. Спасибо большое».
Как сообщал NEWS.ru, в середине ноября Александр Домогаров, которому сейчас 57 лет, появился на кинопремьере с 35-летней танцовщицей Татьяной Степановой. Актёр в последние годы не афишировал свою личную жизнь, хотя не скрывал, что живёт в своём загородном доме не один.