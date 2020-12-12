Домогаров тайно женился на молодой танцовщице

https://static.news.ru/photo/0b015810-3d02-11eb-89ca-fa163e074e61_660.jpg Александр Домогаров и Татьяна Степанова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актёр Александр Домогаров, которого всё чаще видят в компании его новой возлюбленной, танцовщицы Татьяны Степановой, тайно успел на ней жениться. Пара при этом старательно уходит от ответа на вопрос о заключённом браке.

Как сообщает Teleprogramma, 35-летняя Степанова случайно «засветила» кольцо на безымянном пальце на программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Однако несмотря на отношения Домогарова с возлюбленной, которая младше его на 22 года, и на то, что их очень часто видят вместе, оба они не говорят о браке. Домогаров уходит от ответа на вопрос и начинает рассказывать о своём доме.

Я дома сижу. У меня большой дом. Я живу за городом. У меня две собаки. У меня есть чем заниматься, поверьте, — отметил актёр.

Степанова также буквально сбегает от журналистов. Последнее, что они от неё слышали в ответ на вопрос о выходе замуж за Домогарова, была фраза «Ребят, я не буду ничего говорить. Спасибо большое».

Как сообщал NEWS.ru, в середине ноября Александр Домогаров, которому сейчас 57 лет, появился на кинопремьере с 35-летней танцовщицей Татьяной Степановой. Актёр в последние годы не афишировал свою личную жизнь, хотя не скрывал, что живёт в своём загородном доме не один.