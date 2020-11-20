Домашние танцы Горбань, Ярмольника и Нагиева попали на видео

https://static.news.ru/photo/e08c487e-2b2c-11eb-be43-fa163e074e61_660.jpg Мария Горбань Фото: gorban_masha/instagram.com

Актриса Мария Горбань опубликовала в социальной сети видео танца с участием других представителей российского шоу-бизнеса.

Звезда сериала «Кухня» решила этим роликом пожелать подписчикам в Instagram доброго утра. Горбань показала домашние танцы, к которым присоединились актёры Дмитрий Нагиев и Леонид Ярмольник. На видео знаменитости сидят друг за другом на прозрачных стульях и раскачиваются в разные стороны под музыку.

Пост понравился фанатам Горбань. В комментариях некоторые пользователи Сети предположили, что звёзды снимали видео для TikTok.

Ранее блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в социальной сети ролик, в котором спародировала знаменитый номер из фильма «Грязные танцы». Поклонникам понравился новый образ ведущей, правда, многие заметили, что в этой постановке не хватает мужа Ивлеевой, рэпера Элджея, писал NEWS.ru.