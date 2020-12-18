«Дом-2» закрывается

https://static.news.ru/photo/da6bc7e4-4148-11eb-ba65-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеканала ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря.

Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, — сообщили в пресс-службе телеканала.

Последний выпуск будет в формате большого двухчасового финала, передаёт ТАСС.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения.

В стране появились больше четырёх сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо ещё больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ <...>. Всё остальное должно уйти, — сказал он.

Место проекта в эфирной стеке канала займут пять программ в жанре стендап.

При этом, по данным «Подъёма», речь идёт не о полном закрытии шоу, а о смене формата. Виктория Боня рассказала журналистам, что её уже позвали на съёмки нового шоу.

Я разговаривала пару дней назад с руководством «Дома-2», и мы договорились, что в феврале я собираюсь к ним на проект, я просто не могу сказать, в качестве кого, — сказала она.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее участник «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о возможных причинах закрытия проекта. По его словам, всему виной пандемия COVID-19 и введённые в связи с ней ограничения.

Так, из-за возникших финансовых проблем руководство «Дома-2» уже отказалось от базы на Сейшелах, оставив лишь старую поляну в Москве. Также стоит отметить, что несколько популярных участников уже покинули данный проект, в том числе сам Капаклы и его супруга Мария Африкантова, писал NEWS.ru.