«Дом-2» объявил имя победителя конкурса «Человек года»

https://static.news.ru/photo/eecaec6e-4315-11eb-8fca-fa163e074e61_660.jpg Ирина Пингвинова Фото: instagram.com/irinapingvinova/

Телепроект «Дом-2» определился с победителем конкурса «Человек года». Большинством голосов зрители выбрали недавно ставшую мамой Ирину Пингвинову.

Девушке достаётся титул и один миллион рублей. Ирина принимала участие в конкурсе прямо из роддома по видеосвязи. Молодая мама сумела обойти хвалившегося своей брутальностью Павла Бабича и «старичка» проекта Алексея Купина. Результаты конкурса были объявлены в эфире воскресного шоу главной телестройки страны.

Ирина Пингвинова пришла на проект два года назад. Она встретила своего избранника Дмитрия Чайкова. Бурный роман между молодыми людьми завязался на Сейшелах, где Ирина безуспешно пыталась построить отношения с другими юношами. Будущие родители долго были рядом, но не обращали друг на друга никакого внимания, пока между ними не вспыхнула искра страсти.

Но отношения между Ириной и Дмитрием не ладились. Несмотря на то, что они ждали ребёнка, пара то и дело ссорилась. Всё закончилось расставанием и в итоге Ирина Пингвинова сейчас осталась матерью-одиночкой. Но победительница конкурса, которая воспитывает чудесную дочь, не унывает и считает себя самой счастливой на свете.

Я обрела самую большую и чистую любовь в своей жизни — любовь к своему ребёнку, — призналась девушка, принимая поздравления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выложила в социальной сети несколько эмоциональных сторис. Так, телеведущая жёстко раскритиковала людей, которые ругают проект «Дом-2».