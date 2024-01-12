«Должны мне»: Волочкова опровергла наличие долгов за коммунальные услуги Волочкова опровергла наличие долга перед ТСЖ в 400 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опровергла информацию о наличии задолженности перед питерским ТСЖ в размере 400 тысяч рублей. Артистка заявила, что при наличии долгов ее бы не выпустили заграницу, где она сейчас проводит отпуск.

Всем почему-то хочется, чтобы я была в долах, как в шелках, нет, мои дорогие. У меня все уплачены налоги и долгов никаких нет. Должны-мне. Адвокаты мои работают. Все прекрасно. Порадуйтесь за меня, если можете. У меня есть адвокаты, юристы и бухгалтеры... Если были бы долги, то я не улетела бы на любимые Мальдивы. Дайте отдохнуть спокойно за вас, погреться за вас на солнышке, — заявила балерина.

Ранее Волочкова сообщила, что номер в отеле на Мальдивах, где она проводит новогодний отпуск, стоит $4 тысячи в сутки (примерно 360 тысяч рублей). Она отметила, что любит отдыхать в одиночестве и приехала на острова уже в 21 раз, как на дачу. Балерина предположила, что поклонники, которые не могут себе позволить такие путешествия, «будут злопыхательствовать». Она призналась, что потратила на двухнедельный отдых на Мальдивах около 6 млн рублей. В ее особняке на побережье океана площадью 113 квадратных метров есть собственный бассейн, мини-бар и выход к пляжу.

До этого Волочкова рассказала, что встречала Новый год вдали от родных. Она призналась, что принимала поздравления от родителей по видеосвязи. По словам артистки, с дочерью Ариадной она также не успела встретиться, но подготовила ей подарок. При этом главным итогом года Волочкова назвала свое новое шоу, премьера которого отгремела в канун праздников.

Экс-прима Большого театра поделилась, что отец поздравил ее с праздником, несмотря на осложнения после инсульта. Он перенес его 15 лет назад и с тех пор с трудом разговаривает.