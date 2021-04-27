«Должны быть благодарны»: Соседов оценил заявление Лорак о Меладзе

https://static.news.ru/photo/f12eadea-a72b-11eb-90ef-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Teleprogramma.pro оценил недавнее интервью певицы Ани Лорак, которая заявила, что продюсер Константин Меладзе намекал на интимные отношения во время совместной работы.

По его словам, «эта история стара как мир», и наблюдается не только в шоу-бизнесе, а в любой сфере.

Возьмите стареющих актрис, которые были когда-то молодушками. Они уже в маразме и сейчас вспоминают, что в молодости их режиссёр изнасиловал. Да они должны быть благодарны и встать на колени, что он их снимал, — заявил он.

Критик считает, что такие истории были и будут, в них нет ничего плохого, каждый сам выбирает свой путь. Говоря о Лорак, он отметил, что певица решила быть откровенной, а другая бы промолчала.

Соседов отметил, что в мире шу-бизнеса кто-то обязательно кому-то покровительствует.

За известным стоит какая-то крыша. Влиятельные люди, из власти, олигархии, просто чиновники. Нищий человек с талантом куда-то попал? Такого я не знаю. Всегда должны быть покровители. Если их нет, то любой быстро вылетит, — подчеркнул он.

При этом критик уточнил, что помимо покровителя необходим и талант, однако это лишь одна из составляющих успеха.

Ранее журналисты подловили российского певца Валерия Меладзе на гала-ужине Премии Муз-ТВ и задали вопрос о том, какие отношения связывали певицу Ани Лорак и его брата, продюсера Константина Меладзе.