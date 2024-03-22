«Должно быть стыдно»: Вертинская высказалась об уехавших артистах Анастасия Вертинская осудила эмигрировавших артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Вертинская

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская заявила, что неоднозначно относится к покинувшим Россию артистам. В разговоре с aif.ru она также провела параллель между нынешними эмигрантами и своим отцом, советским артистом Александром Вертинским.

Артистка призвала избегать негативных высказываний о родной стране. Она подчеркнула, что ее отец покинул страну при иных обстоятельствах. По ее мнению, нельзя терять родину, ее нужно искренне любить, независимо от места пребывания.

Мне кажется, людям, которые говорят гадости о России, должно быть стыдно. Хотя сейчас у людей что-то случилось со стыдом, судя по всему. Не знаю, не хочу никого судить, — произнесла Вертинская.

По ее мнению, Россия имеет свою миссию, которую не все понимают. Она выразила непонимание по отношению к тем гражданам, которые не осознают этого и не беспокоятся за страну.

Как можно не переживать за Россию? Я не знаю. Тем более как можно говорить плохие слова о Родине? Без чего-то можно обойтись в жизни, но только не без родины, — заключила она.

Анастасия Вертинская стала знаменитой в 1961 году, снявшись в фильме «Алые паруса». После этого Вертинская сыграла в ленте «Человек-амфибия».

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