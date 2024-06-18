«Должно быть два отца»: Роман Курцын о воспитании сына Актер Курцын: сына должен воспитывать отец в семье и наставник на татами

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Роман Курцын

Российский актер Роман Курцын на премьере фильма «Тур с Иванушками» рассказал, что у сына должно быть два отца. Он объяснил, что его ребенок занимается карате и, в этом случае, у него есть сразу два наставника: в семье и на татами, передает корреспондент NEWS.ru.

Должно быть два отца. Один на татами, другой — в семье. Кто-то дает по жопе, а кто-то наоборот мотивирует. Я тот, кто дает по жопе, — с улыбкой рассказал актер.

Роман Курцын вместе с Агатой Муцениеце, Анной Песковой и Ольгой Сухаревой снялся в музыкальном роуд-муви «Тур с Иванушками». Производством картины занималась компания Monumental Vision. В создании фильма участвовали онлайн-кинотеатр KION, кинокомпания «Вселенная кино», кинокомпания «Друзья» и университет «Синергия». Сопродюсером киноленты стала Киностудия им. М. Горького. Дистрибьютором фильма выступит компания «Атмосфера кино».

Главные героини картины — это три подруги, которые в детстве были в восторге от группы «Иванушки International». В самом начале ленты зрителей ждет короткое путешествие в 1996 год, когда главным героиням было по 15 лет, однако затем сюжет вернет аудиторию в 2023 год. Премьера киноленты проходит 18 июня в Москве.