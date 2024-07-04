«Должен оправдываться?»: уехавший в Израиль Сафонов о разводе с Савельевой Актер Сафонов опроверг слухи о разводе с Савельевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Сафонов

Актер Кирилл Сафонов, известный по сериалу «Татьянин день», возмутился слухам, что в его отношениях с супругой певицей Александрой Савельевой наступил разлад. В YouTube-шоу Sheinkin40 артист заявил, что не намерен оправдываться и категорически опроверг сплетни о разводе.

Мы сейчас в такой ситуации… То есть я сейчас в такой ситуации… Ты спрашиваешь по поводу развода, и я должен сейчас оправдываться?! Нет, мы не разводимся, нет! — возмутился Сафонов.

Савельева в свою очередь отметила, что они не планируют обращаться в суд из-за клеветы. По словам экс-участницы группы «Фабрика», у них с супругом хватает дел и работы.

Кирилл Сафонов женился на Александре Савельевой в 2010 году. Артисты тайно сыграли свадьбу, скрыв этот факт от журналистов. В 2019 году у пары родился сын Леон.

В мае появилась информация, что супруга актера забрала их пятилетнего ребенка и вернулась в Москву. Последние 15 лет звездная пара жила в Израиле. Однако певица решила окончательно вернуться в Россию. Газета KP.RU писала, что супруг лишился заметной части доходов от съемок в фильмах и теперь «главным добытчиком» в звездной семье, судя по всему, стала Савельева. По данным издания, вскоре в агентствах Москвы появилось предложение о выступлении певицы на корпоративах.