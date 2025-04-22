Долина рассказала о давних разногласиях с Пугачевой Долина рассказала, что Пугачева недолюбливала ее из-за одной песни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина в беседе с RTVI рассказала, что певица Алла Пугачева недолюбливала ее из-за песни «Погода в доме». Долина упомянула, что Руслан Горобец, который создал эту композицию, долгое время работал руководителем группы «Рецитал», с которой выступала Пугачева.

И она (Алла Пугачева. — NEWS.ru) предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню. <...> И он сказал ей — я имею право делать и писать то, для кого я хочу, и так далее. И вот с этого момента она как-то стала меня недолюбливать. Наверное, — предположила Долина.

Певица уточнила, что к моменту создания песни «Погода в доме», Горобец уже не работал с Пугачевой. По признанию Долиной, она всегда уважительно относилась к своей коллеге.

Лариса Долина ранее вернула себе квартиру в Хамовниках, которую чуть не потеряла из-за мошенников. Хамовнический суд Москвы удовлетворил требования певицы и сделал ее единственной законной владелицей недвижимости.