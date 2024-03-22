Долина раскрыла, что сделала Карнавал после их ссоры Долина заявила, что Карнавал решила получить образование после их конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лариса Долина

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина заявила, что ее высказывания оказали положительное влияние на блогера Валю Карнавал (Валентину Карнаухову). В интервью Наталье Подольской она рассказала, что теперь девушка намерена получить образование.

По словам исполнительницы, к ней за соответствующей помощью блогер пока не обращалась. При этом Долина выразила готовность взять ее к себе на обучение при наличии соответствующего желания со стороны Карнавал и направить ее вокальные данные в нужное русло.

В итоге, когда я через полгода увидела Валю, передо мной стояла совершенно другая девочка. Чистая какая-то, очень улыбающаяся, — поделилась певица впечатлениями от встречи, которая произошла спустя время после громкого конфликта.

Долина также добавила, что блогер поблагодарила ее за преподнесенный урок. По словам артистки, они не оставили идею записать совместный трек и сейчас занимаются поиском подходящей композиции.

Долина и Карнавал поссорились год назад в шоу «Музыкалити» из-за разных взглядов на современную музыку. Конфликт разрешился в телестудии Первого канала, где звезды разных поколений встретились и обнялись.

Ранее Карнавал рассказала, кого считает образцом для подражания. Иконой стиля она назвала актрису Мэрилин Монро.