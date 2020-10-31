Долина раскритиковала Ревву за исполнение песни из её репертуара

https://static.news.ru/photo/5710a1b8-1c0d-11eb-8115-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская эстрадная певица Лариса Долина подвергла критике шоумена Александра Ревву после того, как тот исполнил песню из её репертуара «Я не умею танцевать», автором которой является композитор Виктор Резников.

Долина считает, что исполненная Реввой композиция потеряла своё обаяние из-за неграмотного исполнения, и песня звучит абсолютно неузнаваемой.

Нельзя менять гармонию, которая была придумана, ритмику тоже. Витя [Резников] как математик высчитывал каждую ноту, у него все было шикарно, и никто не имел право трогать ни мелодию, ни гармонию, — сказала она в эфире передачи «Привет, Андрей», где обсуждался кавер в исполнении Реввы.

С позицией певицы согласился журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

Вот так нельзя издеваться над песней, — заявил он.

А вот другой эстрадный исполнитель Игорь Николаев отметил, что Виктор Резников, с которым он был лично знаком, оценил бы новую интерпретацию своей песни.

Сын Резникова Андрей со своей стороны считает, что всё это вопрос личных вкусовых предпочтений и привычек к тому или иному исполнению.

Кто-то менее удачно это делает, кто-то более. Но песня от этого не страдает, — добавил он.

Композитор Виктор Резников скончался в 1992 году. Он близко дружил с Ларисой Долиной, которую считал одной из лучших исполнительниц его песен.

Ранее NEWS.ru писал, что российская певица Лариса Долина 10 сентября отметила свой 65-ый День рождения. На торжественный ужин пришли знаменитости и звёзды шоу-бизнеса: Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Александр Буйнов, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие.