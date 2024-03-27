Долина ответила, нужно ли артистам сейчас отменять концерты Лариса Долина: надо не отменять концерты, а менять репертуар

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Лариса Долина

Певица Лариса Долина заявила, что артисту в текущей ситуации не нужно отменять концерты, но следовало бы поменять репертуар, передает корреспондент NEWS.ru. Об этом она заявила за кулисами мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». По ее словам, особенно нужны сейчас патриотические и военные песни.

Наверняка у каждого артиста есть несколько программ. Я не думаю, что надо отказываться от концертов, можно просто поменять формат. Вот у меня есть военные песни, блок песен патриотических. Вот такие песни сейчас, наверное, очень нужны, — говорит Долина.

Певица напомнила, что во время Великой Отечественной войны было много бригад артистов, которые ездили на фронт и «пели потрясающие песни». По ее словам, музыка всегда вдохновляла и поддерживала людей и сейчас подобных концертов очень не хватает.

Они пели потрясающие песни. У нас не война, но у нас очень тревожная ситуация. Музыка всегда вдохновляла и поддерживала людей. И если подобрать грамотно репертуар, то, наверное, даже нужно давать такие концерты, — заявила Долина.

Ранее певец Сергей Лазарев говорил, что отменять концерты в дни после траура не следует. По его словам, музыка помогает справляться в тяжелые времена, порой живые концерты вытаскивают людей из депрессивных состояний. Он подчеркнул, что в следующем месяце у него продолжится гастрольный тур, поэтому будет усилена охрана для безопасности людей, а также привлечена полиция. Кроме того, важно откликаться на сборы средств для жертв и заниматься благотворительностью.