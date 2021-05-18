«Мокли под душем»: Дарья Мороз — об интимных сценах в новом сериале

https://static.news.ru/photo/6d098000-b890-11eb-a48d-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Клиника счастья» Фото: kinopoisk.ru

Премьера эротической мелодрамы «Клиника счастья» состоялась накануне в Москве. В главной роли — Дарья Мороз. Проект снимали для одного из онлайн-кинотеатров. В беседе с журналистами актриса рассказала о своём отношении к интимным темам, откровенным сценам, как «мокла под душем» с Анатолием Белым и о том, обсуждает ли она эти вопросы со своей дочерью от Константина Богомолова Анной, пишет «Собеседник».

По сюжету картины героиня артистки руководит клиникой, куда обращаются люди, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальный дисбаланс. Из-за стиля работы и целеустремлённости девушку прозвали «розовым танком». Слоган сериала: «Этим нужно заниматься».

Я считаю, что «этим» не только надо заниматься, об «этом» нужно разговаривать. Помимо секса, в картине присутствует идеология: здоровье моральное и физическое зависит в равной степени как от гормонов, так и от сексуальной жизни. Наш сериал — своего рода разговор о вещах, о которых не принято говорить, — отметила Мороз.

Она призналась, что «постарается быть максимально честной» во время разговора на подобные темы со своей дочерью, уже ждёт от неё вопросов и постарается ответить на них «на её языке». Кроме того, артистка раскрыла детали съёмок интимных сцен с актёром Анатолием Белым.

Вы знаете, мне было комфортно, ведь мы с Толей давно знакомы. В интимных сценах для меня важно доверие к партнёру, здесь оно было. Мы мокли под душем, долго смеялись — хорошая сцена получилась. И не одна! — резюмировала Мороз.

В проекте также снялись Алёна Михайлова, Анна Уколова и Артём Ткаченко.

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