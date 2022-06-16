Долецкая поделилась подробностями конфликта с Пугачевой

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва

Бывший главный редактор журнала Vogue Russia Алена Долецкая рассказала в интервью интернет-шоу «Стрелец-молодец» о конфликте с певицей Аллой Пугачевой на одной из съемок. Инцидент произошел более 20 лет назад, а о его подробностях бывший редактор рассказала лишь сейчас.

В 90-е годы Долецкой удалось поработать с Пугачевой, она предложила певице сняться для обложки журнала, съемка состоялась. Образ для съемок был непривычен для Примадонны: вместо черного балахона нужно было надеть костюм от японского дизайнера Йоджи Ямамото, который славится своим минимализмом. Пугачева отказалась примерять данный образ, после чего началась словесная перепалка. Долецкая призналась, что в какой-то момент ругань переросла в рукоприкладство.

Хотя между нами и произошел серьезный исторический конфликт, потому что я никогда ни в кого не кидалась рулонами туалетной бумаги, мы потом с Аллой Борисовной в ночи пошли отмечать эту съемку, — призналась бывший главный редактор.

Также она рассказала, что в тот день Пугачевой работа давалась трудно, она была простужена, а студия не отапливалась.

А я торопила фотографа как могла, потому что понимала, что такое связки для певца. То, как она отработала и вела себя потом, а потом мы еще и подружились, говорит об очень масштабном человеке, — поделилась Долецкая.

После такой сложный работы женщины решили отметить ее завершение.

Когда мы сели за стол и нам налили водочки, она сказала: «У меня есть первый тост, я на него имею право. Давай выпьем за тебя. Ты сегодня молодец», — рассказала Долецкая.

Так конфликт был улажен, а данные события остались ярким воспоминанием в жизни бывшего главного редактора Vogue Russia.

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