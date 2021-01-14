Доктор Мясников рассказал о сексе в своей жизни

Доктор и телеведущий Александр Мясников анонсировал новый выпуск передачи, который он разместил на главной странице своего сайта. Его небольшой фрагмент он опубликовал в Instagram.
В опубликованном ролике Мясников отвечает на неудобные вопросы телезрителей о личной жизни и здоровье. Один из них спросил теледоктора, есть ли у него секс.
Как там у меня было: «Есть ли у вас регулярный секс?» — читает доктор вопрос, напечатанный на карточке.
Врач тут же отвечает, что мозг ему «имеют в извращённой форме регулярно».
Среди вопросов также были сколько ему лет, откуда у него взялась гипертония и получает ли он пенсию. По поводу пенсии Мясников рассказал, что не понимает, зачем она ему нужна,
Я хорошо зарабатываю, я получаю зарплату. И то, что мне платят пенсию, — это глупо, — сказал доктор.
Ранее Александр Мясников высказал сомнение касательно естественного происхождения COVID-19. По его словам, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. После оценки развития ситуации в мире у Мясникова оставалось всё меньше уверенности в том, что «всё идёт согласно законам природы», писал NEWS.ru.