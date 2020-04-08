Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной победить инфекцию

Известный теледоктор Александр Мясников прокомментировал госпитализацию артистки Надежды Бабкиной, которую из-за пневмонии ввели в состоянии искусственной комы. По мнению ведущего, это будет способствовать тому, чтобы организм певицы не сопротивлялся работе аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжёлых факторов риска, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
7 апреля представитель Бабкиной раскрыл диагноз известной певицы. Он подтвердил, что она находится в больнице с диагнозом «пневмония» и сдала тест на коронавирус. Анализ показал отрицательный результат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тест-системы могли не выявить коронавирус в анализах артистки Надежды Бабкиной, поскольку он может находиться в латентной форме. Такое мнение высказал профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев. Этим объясняется и клиническая картина болезни, которая также говорит о наличии COVID-19.
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