Доктор Ковальков о похудении Максима Фадеева: «Видимо, была операция»

https://static.news.ru/photo/802fb486-c2a7-11ea-b5b8-fa163e074e61_660.jpg Макс Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Популярный диетолог Алексей Ковальков не поверил в то, что похудение Максима Фадеева произошло естественным образом. Эксперт считает, что над телом продюсера поработали хирурги.

Ранее артист рассказал о методике, которая помогла ему сбросить центнер лишнего веса. Чтобы похудеть, считает продюсер, много денег не надо. Всё, что нужно, — это вода определённой температуры и ряд продуктов, которые можно есть, при этом ни в чём себе не отказывая. Но для начала придётся сдать анализы, чтобы понять, что с гормонами, пояснил музыкант.

Есть ощущение, что Максим многое недоговаривает. Посмотрите на фото. После похудения на 100 килограммов у него должно было остаться порядка 18 килограммов лишней кожи. Куда она ушла? Вы видите жировой фартук? В районе живота, бицепса или трицепса? Тогда куда ушла кожа? Видимо, была операция. Любой косметолог это понимает. На коже должны остаться следы от надрезов, которые скрыты. Хорошо, что он хотя бы призывает сдавать анализы. Пусть люди их сдают! Потому что многие могут побежать худеть по его методике на водной диете и нанести организму непоправимый урон, — отметил доктор.

По его словам, «талантливый композитор скатился до онлайн-курсов по похудению, как блогерша из Instagram». Он не понимает, зачем Фадеев таким способом себя унижает. С продюсером точно работали специалисты, которые направляли его действия во время похудения.

Очевидно, что с ним работала целая группа врачей, — подчеркнул Ковальков.

Диетолог призвал Фадеева рассказать, кто ему помог преобразиться. Это будет мужской поступок, пишет Starhit.

В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко предостерегла россиян от радикального похудения, которое продемонстрировал известный продюсер Максим Фадеев. Она считает, что такая резкая потеря массы тела повлечёт за собой негативные последствия. Уже в ближайшее время, по её мнению, Фадеев столкнётся с большими проблемами.

Как писал NEWS.ru, сын художника Никаса Сафронова заявил, что встревожен резким похудением продюсера Максима Фадеева. Музыкант за последнее время потерял сто килограммов и находится в отличной форме. Как считает Лука Затравкин, у Фадеева есть странная привычка избавляться от всего ненужного. Затравкин предположил, что такое преображение Фадеева может быть связано с его возвратом к сольной карьере. Таким образом продюсер пытается вернуться на сцену в качестве исполнителя. Пианист добавил, что был бы не против получить в дар или приобрести одежду коллеги, которая теперь велика и не подходит ему по размерам. Он отметил, что всегда восхищался вкусом Фадеева и не прочь купить его вещи.