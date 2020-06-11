Доходы блогера Диденко после смерти мужа увеличились втрое

https://static.news.ru/photo/216f08cc-ac7a-11ea-9790-fa163e074e61_660.jpg Фото: didenko.katerina/instagram.com

Фармацевтический блогер Екатерина Диденко призналась, что после смерти её мужа Валентина Диденко количество подписчиков увеличилось на 500 тысяч человек, а доходы увеличились втрое.

Она отметила, что теперь содержит штат наёмных сотрудников. Екатерина Диденко была вынуждена их нанять после смерти Валентина, так как многую работу по блогу делал её супруг.

Многое делал муж, поэтому мне приходится платить зарплату другим людям, которые выполняют его работу, — привели слова фармацевтического блогера на портале ntv.ru.

Валентин Диденко погиб во время празднования 29-летия своей супруги, блогера Екатерины. Мужчина хотел преподнести жене сюрприз и заполнил бассейн сухим льдом. Из-за неудачного «сюрприза» погибло три человека, в том числе и Валентин.

Спустя три месяца после смерти Валентина Екатерина решилась на операцию по увеличению груди. Она отметила, что мечтала об этом с раннего возраста, писал NEWS.ru ранее.