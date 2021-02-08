Дочка Пугачёвой запечатлелась в ярком наряде с домашним питомцем

https://static.news.ru/photo/d10a4ec6-6a99-11eb-81d6-96000091f725_660.jpg Елизавета Галкина Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Младшая дочь Аллы Пугачёвой Лиза Галкина запечатлелась в красном свитере и розовых брючках с домашним питомцем. Девочка сидит на ступеньках лестницы в особняке Примадонны и шоумена, рядом устроился пушистый померанский шпиц.

Как настоящая модница, Лиза Галкина повязала на голову розовый бант, в руках девочка держит телефон, на ногах ребёнка — домашние тапочки. Малышка кокетливо улыбается и машет рукой. Снимок опубликован на фанатской страничке дочери Пугачёвой.

Поклонники живо отреагировали на яркое фото. Они умилились и образу девочки, и домашней обстановке. «Чудо-куколка», «Красотка», «Милашка», написали пользователи в комментариях.

Семилетняя Лиза Галкина давно стала любимицей поклонников певицы и шоумена. Она очень артистична и с удовольствием демонстрирует все свои таланты. Как и любая девочка, дочь Примадонны очень любит наряжаться и не раз умиляла поклонников, примеряя мамины платья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин опубликовал видео, в котором показал, как учит с дочкой французский язык. Он перечислил на иностранном языке элементы одежды, которые на нём были.