https://static.news.ru/photo/54b099f0-b9df-11e9-8c4b-fa163e074e61_660.jpg Лобода Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео с восьмилетней дочкой, которая примерила парик артистки.

Мать и дочь позировали в видеоролике, используя специальный фильтр, который наложил на них кошачьи уши, а также увеличил глаза. Евангелина примерила один из концертных париков певицы — каре светлого цвета с чёлкой.

Пользователи пришли в восторг от этого видео. Комментаторы отметили артистичность маленькой девочки.

Как ранее писал News.ru, Лобода побывала на концерте группы Rammstein в Москве. Исполнительница была на мероприятии в ВИП-ложе. Как правило, в такие места размещают родственников и друзей выступающих.