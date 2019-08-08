Российская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео с восьмилетней дочкой, которая примерила парик артистки.
Мать и дочь позировали в видеоролике, используя специальный фильтр, который наложил на них кошачьи уши, а также увеличил глаза. Евангелина примерила один из концертных париков певицы — каре светлого цвета с чёлкой.
Пользователи пришли в восторг от этого видео. Комментаторы отметили артистичность маленькой девочки.
Как ранее писал News.ru, Лобода побывала на концерте группы Rammstein в Москве. Исполнительница была на мероприятии в ВИП-ложе. Как правило, в такие места размещают родственников и друзей выступающих.