Мать сестёр Бузовых рассказала о помощи Ольги перенёсшей инсульт Анне

Телеведущая Ольга Бузова в ноябре узнала, что её младшая сестра Анна перенесла инсульт и находилась в тяжёлом состоянии. Мама сестёр Ирина рассказала о том, как участница телепроекта «Ледниковый период» помогает родственнице справиться с последствиями болезни.
В эфире Первого канала женщина
Так что этот проект дал возможность Оле выразить любовь к младшей сестре, — отметила Ирина.
Ольга Бузова, получив известие о недуге сестры, извинилась перед ней за то, что не смогла уберечь, передавал NEWS.ru. Телеведущая отметила, что не могла поверить в случившееся. У Анны была серьёзно нарушена речь, она потеряла чувствительность в правой руке и ноге.
Сейчас состояние девушки пришло в норму, она находится на стадии восстановления и реабилитации. В конце ноября Анну выписали из больницы, её муж Константин ради этого события украсил комнату множеством воздушных шаров, подарил ей огромный букет цветов и сумку из новой коллекции одного из брендов.