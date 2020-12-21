Мать сестёр Бузовых рассказала о помощи Ольги перенёсшей инсульт Анне

https://static.news.ru/photo/42b4742a-42db-11eb-a7f1-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Ольга Бузова в ноябре узнала, что её младшая сестра Анна перенесла инсульт и находилась в тяжёлом состоянии. Мама сестёр Ирина рассказала о том, как участница телепроекта «Ледниковый период» помогает родственнице справиться с последствиями болезни.

В эфире Первого канала женщина сообщила , что старшая дочь стала иначе относиться к участию в ледовом шоу после несчастья в семье. Ольга заявила, что теперь выступает «для Ани».

Так что этот проект дал возможность Оле выразить любовь к младшей сестре, — отметила Ирина.

Ольга Бузова, получив известие о недуге сестры, извинилась перед ней за то, что не смогла уберечь, передавал NEWS.ru. Телеведущая отметила, что не могла поверить в случившееся. У Анны была серьёзно нарушена речь, она потеряла чувствительность в правой руке и ноге.

Сейчас состояние девушки пришло в норму, она находится на стадии восстановления и реабилитации. В конце ноября Анну выписали из больницы, её муж Константин ради этого события украсил комнату множеством воздушных шаров, подарил ей огромный букет цветов и сумку из новой коллекции одного из брендов.