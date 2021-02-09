Дочь Заворотнюк заявила о сильной зависимости

https://static.news.ru/photo/4b05cfe2-6b45-11eb-9736-96000091f725_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о своей зависимости. Это пристрастие к сладкому, что сама девушка в шутку называет пороком.

Дочь актрисы призналась, что мечтает перестать есть сладкое, чтобы улучшить состояние кожи. Также от сладкого Анна набирает лишние килограммы и теряет фигуру.

Восхищаюсь людьми, которые имеют настолько сильную волю, чтобы отказаться от сладкого. Когда-нибудь и я смогу контролировать этот процесс, — написала дочь «прекрасной няни» в Instagram.

Также модель пообещала себе и подписчикам, что постарается ограничивать себя с поедании сладкого. Она решила попробовать методику отказа от сладкого на 21 день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фото, удивив своих поклонников новым образом и цветом волос. 24-летняя актриса и телеведущая превратилась в жгучую брюнетку и стала практически копией своей звёздной матери.