https://static.news.ru/photo/fe958e46-217a-11ea-9102-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк закрывает свой магазин в Москве. О запуске собственной линии одежды и открытии шоурума она объявляла в августе. Платья своей марки девушка активно рекламировала в соцсетях, выступая не только дизайнером, но и моделью.

Анюта с подругой запустили собственную линию одежды и аксессуаров в Москве. Все делают сами — от разработки концепции бренда и дизайна всей продукции до отбора материалов и пошива. Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо — первая коллекция разошлась на «ура», — написала тогда в Instagram сама актриса.

В декабре стало известно, что Анна вышла из бизнеса, и вот теперь сотрудники магазина сообщили о закрытии шоурума.

Мы переезжаем в другое место, поэтому примерка возможна только по доставке, — пояснили они «СтарХиту».

Тем временем Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в реабилитационном центре. Информация об ухудшении её здоровья появилась летом 2019 года, когда актриса перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медклинику. Семья артистки информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Как писал NEWS.ru, Заворотнюк прописали курс массажа, чтобы вследствие паралича её мышцы не атрофировались и не образовались тромбы.