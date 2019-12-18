Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк закрывает свой магазин в Москве. О запуске собственной линии одежды и открытии шоурума она объявляла в августе. Платья своей марки девушка активно рекламировала в соцсетях, выступая не только дизайнером, но и моделью.
Анюта с подругой запустили собственную линию одежды и аксессуаров в Москве. Все делают сами — от разработки концепции бренда и дизайна всей продукции до отбора материалов и пошива. Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо — первая коллекция разошлась на «ура», — написала тогда в Instagram сама актриса.
В декабре стало известно, что Анна вышла из бизнеса, и вот теперь сотрудники магазина сообщили о закрытии шоурума.
Мы переезжаем в другое место, поэтому примерка возможна только по доставке, — пояснили они «СтарХиту».
Тем временем Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в реабилитационном центре. Информация об ухудшении её здоровья появилась летом 2019 года, когда актриса перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медклинику. Семья артистки информацию о состоянии её здоровья не комментирует.
Как писал NEWS.ru, Заворотнюк прописали курс массажа, чтобы вследствие паралича её мышцы не атрофировались и не образовались тромбы.