Её миссия — научить нас любви, сочувствию прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться, — пафосно заявила дочь актрисы.
Анна добавила, что неудачи могут стать новыми возможностями, если при этом выбрать правильный путь. При изменении к лучшему у человека появляются «новые силы, люди и светлое будущее». Дочь актрисы не указала, что стало поводом для написания такого эссе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс. По её словам, она пытается найти опору в жизни, чтобы справиться со всеми трудностями.