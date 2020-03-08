https://static.news.ru/photo/bc66d03c-6281-11ea-8246-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна заговорила о чёрной полосе и поре неудач в своей жизни. Девушка уверена, что испытания чаще всего показывают человеку, что он должен что-то изменить в своей жизни.

Подробные размышления Анна опубликовала в Instagram. Она считает, что чёрная полоса может стать учителем для человека и указать ему на его недостатки.

Её миссия — научить нас любви, сочувствию прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться, — пафосно заявила дочь актрисы.

Анна добавила, что неудачи могут стать новыми возможностями, если при этом выбрать правильный путь. При изменении к лучшему у человека появляются «новые силы, люди и светлое будущее». Дочь актрисы не указала, что стало поводом для написания такого эссе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс. По её словам, она пытается найти опору в жизни, чтобы справиться со всеми трудностями.