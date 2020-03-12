https://static.news.ru/photo/f405953e-64b9-11ea-9926-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые заговорила о болезни матери и попросила не верить слухам. Один из поклонников спросил девушку в соцсетях, действительно ли актриса давно умерла.

Анна Заворотнюк была возмущена до глубины души.

Не верьте моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы! Мы идем на поправку, у нас все будет хорошо! — написала в ответ девушка.

Но не все разделили позитивный настрой дочери «прекрасной няни» и её желание демонстрировать в соцсетях свой отпуск.

Хотите тишины и покоя? Тогда зачем будоражить людей? Ездите по храмам, монастырям и молитесь сами. Ну в конце концов, если вы сами призывали не делать хайпа из болезни вашей мамы (если болеет, пусть выздоравливает), уже до чёртиков надоела ваша тема, — откровенно написал один из поклонников.

Анна Заворотнюк не сдержалась в ответ:

А жить нам с твоего позволения можно?

Также дочь актрисы сообщила, что уверена в победе своей матери над болезнью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи частного медицинского учреждения в столице перелили кровь пациентке Галине Липилиной, из-за чего она умерла. В этой клинике лечится актриса Анастасия Заворотнюк.