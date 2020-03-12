Но не все разделили позитивный настрой дочери «прекрасной няни» и её желание демонстрировать в соцсетях свой отпуск.
Хотите тишины и покоя? Тогда зачем будоражить людей? Ездите по храмам, монастырям и молитесь сами. Ну в конце концов, если вы сами призывали не делать хайпа из болезни вашей мамы (если болеет, пусть выздоравливает), уже до чёртиков надоела ваша тема, — откровенно написал один из поклонников.
Анна Заворотнюк не сдержалась в ответ:
А жить нам с твоего позволения можно?
Также дочь актрисы сообщила, что уверена в победе своей матери над болезнью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи частного медицинского учреждения в столице перелили кровь пациентке Галине Липилиной, из-за чего она умерла. В этой клинике лечится актриса Анастасия Заворотнюк.